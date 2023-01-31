Генпрокурор поручил обеспечить правомерный переход прав собственности в новых регионах

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил не допустить неправомерного перехода прав собственности на объекты недвижимости на новых территориях России.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Краснов рассказал, что дал подчиненным указание обеспечить соблюдение прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ для новых соотечественников, информирует РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что во вторник глава государства проведет встречу с генпрокурором Красновым, в ходе которой планируется обсуждать связанные с СВО темы.

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