Мнение: Дискредитация или правда?

В интернете разгоняется документ, очень похожий на фейк.

Из документа следует, что 17 января в Мелитополе в ресторане отеля «Воронцовский» неизвестные в камуфляжной форме, называвшие себя бойцами батальона «Ахмат» напали на съемочную бригаду телекомпании НТВ. В результате нападения девушку-корреспондента изнасиловали, а парня-оператора избили.

Странный документ. Не могли кадыровцы изнасиловать и избить. Тем более в прифронтовом Мелитополе. За подобное поведение Рамзан Кадыров по головке не погладит.

Возможно, что в Мелитополе орудовали диверсанты СБУ, замаскировавшиеся под бойцов батальона «Ахмат», что бы дискредитировать кадыровцев.

Но если, написанное в документе, правда, это совсем печально. Вдвойне печально, что насильники и дебоширы до сих пор не задержаны…. Если они так относятся к своим, к НТВшником, страшно подумать, что могло произойти в ресторане отеля «Воронцовский», если бы это была сьемочная бригада украинского, французского или немецкого ТВ.

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