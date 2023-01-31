Скандалы: Грядут новые отставки

Запад признал колоссальную коррупцию на Украине

На Украине не утихают коррупционные страсти. Получение взяток и воровство на самом высоком уровне стало официально признанным фактом со стороны Запада. К отставкам и уголовным обвинениям Киев подтолкнул их главный покровитель – Вашингтон. Сделав информацию об украинской коррупции достоянием международной общественности, США намерены напрямую выявлять коррупционеров на Украине, для чего под их эгидой была создана специальная горячая линия.

Повышенный интерес американцев к наболевшей проблеме украинского государства вызывает вопросы…

Антикоррупционная горячая линия стала новым изобретением американского истеблишмента. США теперь рассчитывают на доносы украинцев, которым есть что рассказать о фактах нецелевого использования западной военной и гуманитарной помощи.

Члены Палаты представителей американского Конгресса от Республиканской партии снова выражают опасение и недовольство насчет воровства украинских чиновников президенту США Джо Байдену. Послы стран-участниц G7 даже провели личную встречу с Александром Новиковым, главой Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), еще одной структурой, которая должна была бороться с украинской коррупцией.

Западные партнёры предупредили, что для продолжения материальной поддержки Украины воровство надо будет побороть. Сам Новиков перед западными товарищами не стал скрывать масштабов засилья коррупционеров. Он вполне конкретно дал понять, что ему сложно будет реализовать так называемую государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы из-за сопротивления «со стороны органов, которые принадлежат к наиболее коррумпированным сферам».

Одной из таких сфер на Украине является энергетическая отрасль. Украинские СМИ сообщают, что коррупционный скандал в Министерстве Энергетики на 378 млн гривен, в котором ключевые роли сыграли заместители министра Николай Колесник и Юрий Власенко, пытается всячески замять сам глава ведомства Герман Галущенко.

По данным журналистов, два ближайших подчиненных Галущенко организовали схему по продаже государственного сжиженного газа через «свою» торговую площадку без лишних участников, что позволило реализовать газ по цене в 2 раза ниже рыночной. Естественно, в министерстве факт участия самого Галущенко, чью отставку уже обсуждали в украинском правительстве неделю назад, отрицают. Якобы это в очередной раз «рука Кремля» пытается дискредитировать «честного украинского чиновника».

Неожиданно на другой факт коррупции в украинской энергетике указал гендиректор турецкого предприятия Baykar Defence Халук Байрактар. По его словам, Киев требовал от компании 10 миллионов долларов за присоединение к украинской сети завода по производству ударных беспилотников «Байрактар». Возмутил турецкого промышленника и период осуществления самого подключения – два года. Он добавил, что в Турции подключение к сети вообще не стоит денег, а разрешение можно оформить всего за несколько недель. Видимо из-за этого Украина лишалась и импортируемых турецких дронов.

Внутри страны уровень коррумпированности властей Украины вызвал негодование даже у такого столпа украинской пропаганды как Дмитрий Гордон (включен в РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Он заявил, что его потрясли коррупционные скандалы, вспыхнувшие на Украине за последнюю неделю, и теперь он «просто раздавлен» этим фактом. «Когда страна истекает кровью, а я вижу взятки по $400 тысяч, становится физически плохо», – возмутился Гордон.

Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин в беседе с «МК» напомнил, что в постсоветский период уровень коррупции на Украине всегда был высоким. «После 2014 года есть достаточное количество свидетельств, что он стал еще больше. Все партнёры Украины на Западе прекрасно отдают себе в этом отчёт. Они отдают себе отчёт и в том, что бороться с коррупцией на Украине бессмысленно, потому что она связана с самой природой режима, который там существует».

По словам эксперта, то внимание, которое проявляют к этому США, связано не с коррупцией как таковой. «Прежде всего, Соединённые Штаты заинтересованы в том, чтобы на Украину шло оружие. Незначительное большинство республиканцев в Конгрессе, несмотря на общий проукраинский антироссийский консенсус может затруднить поставку вооружений, поскольку лишних денег не бывает, а у самих США большие трудности.

Коррупция может помешать дальше поставлять оружие Украине, и надо что-то делать. В этой ситуации испытанный приём – имитация борьбы, увольнение особо ретивых коррупционеров и громкие антикоррупционные дела».

Одна из причин масштабных увольнений среди чиновников высокого ранга означает, что президент Украины Владимир Зеленский понимает, что оружие может не прийти или прийти не в необходимом количестве, отметил Зудин.

«Еще один момент, который добавляет остроты и сложности в этот вопрос – будущее Байдена. Президент Байден в прошлом был тесно вовлечён в украинские дела, и коррупционные тоже. По крайней мере, существуют такие подозрения, а в отношении его сына существуют и доказательства.

Президент Байден решил идти на следующие выборы, но в своём нынешнем виде он является бременем для Демократической партии. Поэтому украинская коррупция будет использоваться и уже используется для того, чтобы предотвратить выход президента Байдена в кандидаты от Демократической партии. Это и все отмеченные обстоятельства и обуславливают повышенный интерес, всю эту суету вокруг украинской коррупции и в США, и в украинских верхах», – заключил политолог.

Виктор Жданов

Оригинал материала: “Московский комсомолец”