Третьяковская галерея заменит часть картин работами нейросети MidJourney

Директор Государственной Третьяковской галереи Александра Кочкина заявила о замене части выставленных в её залах картин русских художников на работы, созданные нейросетью MidJourney.

По её словам, современный искусственный интеллект рисует ничуть не хуже, чем Репин или Айвазовский.

Глава музея пояснила, что снятые с экспозиции картины будут проданы на благотворительных аукционах, а вырученные деньги пойдут на развитие искусственного интеллекта в России. В первой партии на продажу пойдут 50 картин кисти Айвазовского, Репина, Сурикова и Врубеля.

Вместо них на стенах галереи появятся сгенерированные нейросетью полотна, такие как «Портрет кошки-девочки», «Орки из Варкрафта берут штурмом Капитолий», «Путин жмёт руку Гарри Поттеру» и другие.

Искусствоведы уже приступили к оценке стоимости картин, нарисованных нейросетью.

– Все 50 новых работ я сгенерировала при помощи MidJourney за один вечер. Ещё четыре дня потребовалось, чтобы студенты местного художественного техникума нарисовали их на холсте, – говорит Кочкина. – Таким образом, с учётом выходных, за неделю Третьяковка сможет полностью обновить экспозицию в одном из залов. Надеемся сохранить этот темп. Техника рисования у нейросети ничуть не хуже, чем у переставших быть актуальными живых художников. Думаю, скоро мы от этого барахла совсем избавимся.

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