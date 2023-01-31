Образ дня: Рита Ора в прозрачном платье из латекса

В минувший уикенд 32-летняя Рита Ора выступила в лондонском ночном клубе, где представила свой новый сингл “You Only Love Me”. На сцене певица появилась в абсолютно прозрачном латексном платье на одно плечо от бренда Avellano, едва прикрывающем самые пикантные места. О концерте поп-звезда отчиталась в своих социальных сетях, и ее свежие фото собрали тысячи восторженных комментариев фанатов. Впрочем, нашлись и те, кто не оценил новый образ Риты.

Твоя самая ядовитая черта — думать, что ты можешь надеть это платье и тебе все сойдет с рук.

Рите нравится быть голой.

Впервые вижу женщину в презервативе.

Это же мусорный пакет!

Вслед за выступлением певица прямо со сцены в очередной раз подтвердила, что вышла замуж за режиссера Тайку Вайтити, и добавила, что их бракосочетание прошло “идеально”.

Да… Я официально снята с продажи, – сообщила звезда.

Напомним, Рита Ора и Тайка Вайтити познакомились, когда певица снималась в “Голосе”, а режиссер работал над картиной “Тор: Любовь и гром”. Они начали встречаться в марте 2021 года. Первые слухи о тайной свадьбе влюбленных появились в августе 2022-го, а уже в новом году Рита официально подтвердила, что они с Тайкой узаконили свои отношения.

Рита Ора славится своей любовью к провокационным и откровенным нарядам. На пре-пати недавнего “Золотого глобуса” исполнительница появилась в кружевном “голом” платье сливового оттенка.