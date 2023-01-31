 

Акиньшина подтвердила роман с принявшим ее ребенка Козловским

31.01.2023, 12:57, Разное
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В Сети недавно стали ходить слухи о том, что актриса Оксана Акиньшина встречается с коллегой Данилой Козловским. Однако пара не комментировала это и всячески избегала этой темы.

Было заметно, что Акиньшина заметно преобразилась, похудела и словно расцвела. Ее вместе с Козловским будто случайно снимали поклонники и папапрацци вместе, однако это игнорировалось со стороны самой пары. В конце прошлого года пару видели в Третьяковской галерее. С ними был также ребенок Акиньшиной, то есть актер принял чужое дитя. Также их неоднократно видели на других мероприятиях вместе.

На днях все изменилось, и теперь фанаты не сомневаются – у Акиньшиной и Козловского роман, ведь актриса сама это негласно подтвердила. Пара появилась весте на премьере сериала “Раневская”. Акиньшина и Козловский сидели вместе, не скрывая близости. При этом на красной дорожке пара не позировала фотографам. После премьеры пара так же незаметно покинула кинозал.

Напомним, Оксана Акиньшина и Данила Козловский сблизились после совместных съемок в сериале “Чернобыль”, где актер не только снимался, но и режиссировал ленту. Акиньшина осталась в восторге от работы с ним. Вероятно, тогда то их отношения и могли перерасти во что-то большее. Во всяком случае после этого Козловский бросил свою жену и мать своего ребенка Ольгу Зуеву, не отрицая этого. Акиньшина тога тоже развелась с Арчилом Геловани, с которым воспитывала двух детей. Судя по всему, пара намеренно разбила свои семьи, чтобы быть вместе.


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