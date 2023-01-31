Джин отечества

Россияне стали больше пить. Тревогу приходится заливать продуктами импортозамещения.

«Последним пополнением портфеля компании является бренд «Сивуха», — содержание рекламной рассылки премиального алкоретейлера сильно изменилось за этот год. В ней можно найти, например, «хлебное вино», причем продажи данного напитка продвигаются в «патриотической» стилистике — как возрождение исторических традиций. Один из дистиллятов, который в стародавние времена имел говорящее название «кривач», называется «мощным символом национальной гордости».

Российский алкорынок, пожалуй, — одна из немногих сфер экономики, которая в прошлом году нарастила показатели, хоть и трансформировалась до неузнаваемости. Так что ликероводочных производителей можно в известном смысле назвать бенефициарами происходящего.

Дрожжи мазали на хлеб

В конце года Росалкогольрегулирование опубликовало статистику продаж алкоголя. Согласно которой, за 11 месяцев продажи слабоалкогольной продукции выросли на рекордные 53% — до 13,6 млн декалитров. Уровень продаж крепких ликероводочных напитков в январе–ноябре вырос на 27,5%. Водки — на 6%, до 68,8 млн декалитров.

При этом за 2021 год рост потребления водки составлял всего 2%. А в предыдущие годы РФ вообще отчитывалась о постоянном падении потребления алкоголя, так что, по словам главы Минздрава, за 13 лет оно снизилось на 43%.

Пить по нарастающей стали уже на фоне ковидной изоляции, но тогда в рост пошли вина. А вот в год СВО россияне глотали все, что льется, с давно невиданным энтузиазмом.

Особенно активно — в первой половине года, чему явно способствовало шоковое состояние общества. В первом полугодии 2022 года в РФ продали 549 млн литров крепкого алкоголя, что на 42 млн больше, чем за тот же период 2021-го, и на 44 млн больше 2020-го.

Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя зафиксировал рекорд потребления за три года. Из отмеченных особенностей двукратный рост по десертным винам, 75-процентный рывок слабоалкогольных напитков. И восьмипроцентный рост производства.

Российский человек топил тревогу известным способом. И государство ему не мешало — хотя, например, в 1914 году, в начале Первой мировой войны, был введен сухой закон, запретивший употребление алкогольной продукции на территории России.

Правда, он стал одной из причин турбулентности во внутренней политике: мобилизованные просто шли громить винные склады. А также пить денатураты, одеколон, политуру и намазывать на хлеб дрожжи.

Привело это не только к массовым отравлениям, но и к смене власти: как известно, штурму Петропавловской крепости 27 февраля 1917 года предшествовал разгром спиртоочистительного завода на Александровском проспекте, а «штурм» Зимнего на самом деле сопровождался разграблением царского винного погреба в подвалах дворца. Опыт явно учтен.

Водка в последние годы уступает первые места в рейтинге популярности у россиян коньякам и виски. Но целый ряд привычных глазу и горлу напитков именно этих видов из магазинов исчез.

Из-за санкций импорт крепкого алкоголя в РФ уже в 1-м полугодии 2022 года упал на 35%. Крупные мировые производители крепкого алкоголя закрыли представительства в РФ: Diageo, владеющая брендами виски и рома, Brown Forman — производитель самых популярных в РФ виски, Maxxium Russia, которая отгружала качественные коньяки… Именно они исправно наполняли витрины. Уже к октябрю представленность виски на полках магазинов снизилась на 50%. Чем же тогда утоляет жажду население и за счет чего бьет рекорды потребления?

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Ковбои из Коломны

Король импортозамещения — джин. Не самое популярное прежде пойло в феврале–июле 2022 года показало максимальный рост продаж (на 50%). Причиной аналитики назвали снижение цен за счет прихода российских производителей в освободившуюся нишу.

В 2022 году на российском алкорынке появилось более 20 новых брендов джина. Цена поллитры — 300–400 рублей. Делают его, как и положено, из можжевельника. Надо сказать, пользовательские отзывы вполне недурные.

Среди производителей лидер — «Ладога». Правда, предприятие не совсем российское, принадлежит британской компании LIGHTING ASSOCIATES LIMITED, которой руководит некая Олеся Бондаренко. В ее профиле в соцсетях в качестве места жительства указана Прага.

«Ладога» после ухода крупных брендов вывела на российский рынок еще и бурбон. Притом что, казалось бы, компания входит в десятку лидеров российского винокурения, новый продукт она вывела на рынок в камуфляже — кукурузный дистиллят питерского производства разлит в бутылку и украшен этикеткой, которую издали трудно отличить от привычной упаковки известного американского бренда.

Косплей используют и другие производители аналогов. Например, компания «ССБ», которая гонит виски из царицы полей в подмосковном Дмитрове. Правда, и тут патриотический энтузиазм по поводу удара под дых коллективному Западу спадает при изучении учредительных документов: конечным владельцем дмитровских ковбоев оказалась голландская компания «Стихтинг Стеллар груп».

После длительных дегустаций нам удалось-таки обнаружить поистине российского производителя — он и называется гордо: «Виски России», а находится в дагестанском Кизляре.

Ранее по тому же адресу располагалось предприятие с более прозаическим наименованием «Кизлярский винзавод». «Виски России» принадлежит Алибеку Иразиханову и Гамиду Омарову, делают они не только бурбон, но и сингл молт. Мы не рискнули проверять на себе, но коллеги авторитетно утверждают, что покупка этих напитков способна помочь надолго сократить употребление спиртного в отдельно взятой ячейке общества.

Если авторы упоминавшихся продуктов утверждают, что в их основе дистилляты, то еще одни подмосковные вискоделы честно пишут: в составе их произведения коньячный спирт, настой солода и ароматизатор. Смесь шотландского с коломенским, как и предыдущие номинанты, недорога: около 500 руб. за поллитра.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Зомби вместо феи

Кизляр — не единственный дагестанский город, где замахнулись на знаменитые рецепты. Что там виски? Кальвадос! Если у вас это наименование вызывает мысли о Нормандии и французском Средневековье, то совершенно напрасно. Даешь Средневековье российское:

яблочный бренди производится в Дербенте. Посидеть с рюмочкой этого напитка на веранде теплым вечером не выйдет: полевые испытания на добровольцах показали, что пить лучше залпом.

Напиток весьма вероятно, что и натуральный, но чрезвычайно жесткий.

Не осилив сермяжный кальвадос, перейдем к более тяжелым экспериментам. В ноябре «Калужский ликероводочный завод «Кристалл» Павла Победкина (не путать с «Кристаллом» московским) начал поставки в розничные сети травяных ликеров, окрестив их в пресс-релизе убийцами знаменитого немецкого биттера из 65 компонентов.

По субъективному впечатлению найденного нами добровольца, продукт, и правда, убийственный, особенно это осознаешь наутро. В нем меньше компонентов, чем в «старшем егере», авторы упоминают женьшень, шафран, лаванду и кардамон. У производителя «егеря» вопросы возникли, впрочем, не к содержимому, а к форме: компания «ТКМ», которая представляет интересы ООО «Маст-Ягермастер С.Е.», потребовала изъять из оборота биттеры с этикетками, схожими с товарными знаками компании, и вообще назвала новинку контрафактом. Калужский завод в ответ подал жалобу в ФАС. Она пока не рассмотрена, тем временем Роспатент также счел визуальный образ калужского изобретения сходным до степени смешения с немецким продуктом.

Тем временем на рынке обнаружена суровая челябинская текила. Правда, текила она — только издали. А вблизи (при наличии хорошего зрения) можно различить надпись мелким шрифтом: «коктейль».

В составе: вода, спирт, ароматизатор, сахар и — да! — немного мексиканского напитка. Производитель на сайте обещает «обжигающие, ни с чем не сравнимые ощущения». И то верно. Эта же компания — «Центр пищевой индустрии «Ариант» предлагает челябинский же ром. Его тоже трудно забыть.

Кстати, на рынке можно найти и белорусскую текилу, но соседи просто разливают мексиканский продукт. Примерно так же, как фасуют знаменитую белорусскую креветку. А вот соорудить самостоятельно из подручных материалов то, для чего нужен как минимум не растущий в наших широтах кактус, смогли только россияне, не забывшие еще вкус ерофеевской «Слезы комсомолки».

Самбука в продаже также имеется как белорусская, так и российская, но отечественная на пять градусов мягче. Оно вроде как и неплохо, а смесь спирта и сахара трудно чем-то «разбодяжить», но с подкованной блохой снова беда. Итальянский ликер — по правилам — поджигается, а уж потом употребляется внутрь. А то, что ниже 40 градусов, — не горит. Не получится поджечь и калужскую самбуку.

Что нам эти ваши локальные бренды, мы и на абсент замахнемся, на голубую вашу фею. С феей — честно — пока не вышло, получился только зомби. Он изображен на этикетке настоящего российского абсента.

Напиток с привкусом аниса и цветом тархуна содержит в составе спирт, краску и спиртовые настои различных трав и корешков. Производится в Кабардино-Балкарии на заводе с красивым названием «Эльбрус спиритс» (он же — «Чегемский винпищепром»). Полноценные 60 градусов за 500 руб. Напиток напомнит молодость и времена «абибаса».

В анимационном фильме художников Саши и Оли Флоренских «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер» есть глава «Ностальгия», целиком состоящая из перелистывания этикеток многообразного советского алкоголя. И хоть первая часть названия фильма в России-2023 снова оказывается под запретом (недавно картину митька Шагина с таким названием потребовали снять с выставки, а лозунг на афише — замазали), но сохраненные для потомков этикетки снова актуальны.

Нестареющая классика опять на прилавках. Советский портвейн и плодово-выгодные вина пока стыдливо таятся на нижних полках дешевых супермаркетов. Но это пока.

Татьяна Брицкая, редактор отдела расследований

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