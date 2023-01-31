 

Европейские цены на газ превышают $680 за каждую тысячу кубометров

31.01.2023, 12:40, Разное
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По данным лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе в первые часы торгов во вторник выросли на 10% и превысили 680 долларов за тысячу кубометров.

Мартовские фьючерсы (предстоящие) на индекс TTF (крупнейший в Европе хаб, расположенный в Нидерландах), открыли торги на отметке $657,6 (+5,9%). В 10.23 по московскому времени значение индекса TTF составило $683,4 (+10%). Динамику котировок можно рассчитать по цене, рассчитанной за предыдущий торговый день – $621,2 за 1 000 кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе 17 января опустились ниже 600 за тысячу кубометров. Это была самая низкая стоимость в Европе с 31 августа 2021 года. Эксперты отметили, что цены на газ на европейской бирже падают из-за сильных ветров и теплой погоды (ветряные электростанции увеличивают производство электроэнергии), а также из-за достаточных запасов газа, хранящихся под землей в ЕС.

За последнее десятилетие котировки на газ выросли более чем в два раза по сравнению со средним уровнем, несмотря на это снижение. В истории европейских газовых хабов такие высокие цены не встречаются с 1996 года.

Весной 2021 года цены на газ в Европе выросли. Котировки газа на TTF колебались от 250 до 300 долларов за 1 000 кубометров. К лету они поднялись до более чем 600 долларов. Осенью они уже составляли 1 000 долларов. Зимой 2022 года цены выросли до 2 000 долларов за 1 000 кубометров. В начале весны страх перед запретом российских энергоресурсов привел к рекордному росту цен до 3892 долларов за 1000 кубометров.


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