С картофелем, отрубями или ромашкой: медовые маски для разных типов кожи в домашних условиях

О целебных свойствах меда известно каждому. Продукт проявляет ценные качества не только в том случае, если его употребляют внутрь. Мед присутствует в составе средств для ухода за кожей и волосами. Он улучшает состояние эпидермиса, помогает избавиться от морщин, угрей и пигментных пятен, обеспечивает омолаживающий эффект.

Как действуют маски для лица с добавлением меда

Продукт присутствует в составе кремов, лосьонов, бальзамов и другой косметики. Мед омолаживает, освежает ткани эпидермиса, регулирует обменные процессы и водный баланс, борется с морщинами.

Медовые маски обладают антисептическим действием. Они залечивают повреждения тканей эпидермиса, устраняют воспаление, оберегают кожу от влияния вредных факторов окружающей среды.

Несмотря на все полезные свойства медовых масок, перед их применением следует посоветоваться с косметологом. Мед является аллергеном, организм некоторых людей реагирует на него отрицательно. Косметика, в которой присутствует этот продукт, противопоказана при расширении сосудов, астме, диабете, диатезе, беременности.

Принципы приготовления медовых масок

Такие средства можно применять в домашних условиях, если придерживаться следующих правил:

Готовить маски непосредственно перед использованием. Дополнять средства другими компонентами. Разогревать мед до комнатной температуры. Перед применением маски нанести небольшое количество продукта на кожу, проверить наличие или отсутствие аллергии. Для достижения ощутимого результата проводить процедуру не менее трех раз в неделю.

Как применять классическую медовую маску

Средство помогает уменьшить количество морщин, обеспечивает омолаживающий эффект. Для его приготовления понадобится мед, подогретый до комнатной температуры, и желток яйца.

Компоненты смешивают в небольшой тарелке и наносят на кожу, избегая области вокруг глаз и губ. Маску лучше наносить лежа, чтобы тело было полностью расслаблено. Средство удаляют теплой водой через полчаса.

Как использовать маску для нормальной кожи

Для ее приготовления понадобится:

Яичный белок. Половина маленькой ложки миндального масла. Мед в количестве 1 ст. л. Две столовые ложки овсяной муки.

Ингредиенты перемешивают.

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Наносят на лицо на двадцать минут. Маску удаляют при помощи салфетки или ватного диска, смоченного теплой водой. Затем рекомендуется протереть лицо кубиком льда либо сделать холодный компресс.

Рецепт медовой маски для сухой кожи

Для ее приготовления надо измельчить картофелину.

Добавить две столовые ложки молока, столовую ложку оливкового масла, такое же количество меда, ампулу витамина Е. Перемешать ингредиенты, нанести массу на лицо. Через пятнадцать-двадцать минут смыть средство прохладной водой.

Как приготовить маску для жирной кожи

Яичный белок взбивают. Соединяют его с чайной ложкой меда. Добавляют несколько капель лимонного сока, молока. Всыпают в массу отруби.

Перемешивают компоненты. Наносят маску на лицо. Через 15-20 минут удаляют средство тканью, смоченной в теплой воде. Протирают лицо настоем ромашки.

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Рецепт маски с медом для проблемной кожи

Сначала надо приготовить отвар из ромашки в пропорции 1:10. Развести две столовые ложки меда в 50 мл теплого настоя. Нанести маску на лицо и оставить на двадцать-двадцать пять минут. Для достижения ощутимого эффекта при угревой сыпи процедуру проводят не менее раза в неделю.

Питательная медовая маска

Средство уменьшает количество морщин. Для его приготовления белую глину разводят теплой водой до появления смеси, по консистенции напоминающей сметану. Добавляют в массу мед. Наносят средство на лицо. Смывают через 20 минут ватным диском, смоченным в теплой воде.

Медовая маска от расширенных пор

Для ее приготовления пищевую соду смешивают с тремя столовыми ложками сливок. Разбавляют массу кипяченой водой. Добавляют мед.

Отбеливающая маска

Средство выравнивает цвет лица, устраняет жирный блеск. Для его приготовления белок яйца взбивают.

Добавляют сок лимона и капусты, густой мед. Перемешивают компоненты. Наносят маску на лицо. Через двадцать минут удаляют средство ватным диском. Делают холодный компресс.

Рекомендации по нанесению масок

Перед использованием средства надо собрать волосы в пучок. А лицо следует очистить. Если в состав маски входят жирные компоненты, перед ее применением кожу протирают влажной салфеткой или мокрой тканью. Средство не следует наносить на область вокруг глаз. Маски лучше удалять ватным диском, влажной тканью или теплой водой из-под крана. Средство не стоит держать на коже слишком долго. Оптимальное время процедуры составляет пятнадцать-тридцать минут.

Средства, в состав которых входит мед, можно использовать ежедневно, если все компоненты, входящие в их состав, имеют мягкую консистенцию. Если для приготовления маски применяются ингредиенты, очищающие поры, процедуру проводят не чаще трех раз в неделю.