Вопреки популярному мнению – на волосы: 5 мест, куда не стоит наносить духи (и почему)

Люди пользовались духами с глубокой древности. Существует множество правил, которые касаются применения парфюмов. Некоторые участки тела сохраняют ароматы лучше, чем другие. Однако есть области, на которые не стоит наносить парфюм. Тому, кто пользуется духами, следует избегать пяти участков тела.

Глаза

Как правило, духи попадают на эту область тела случайно и вызывают сильный дискомфорт. Ведь для органов зрительного аппарата жидкость, содержащая этанол, является токсичной. Она вызывает раздражение и жжение в области конъюнктивы.

При случайном попадании парфюма в глаза надо промыть их прохладной водой или сделать холодный компресс. Если дискомфорт не проходит, стоит обратиться за медицинской помощью. Чтобы избежать неприятности, при нанесении духов надо проявлять осторожность.

Волосы

Вопреки распространенному мнению, наносить духи на эту область – плохая идея. Спирт, который содержится в парфюмах, повреждает локоны, делает их сухими и ломкими.

Чтобы придать волосам аромат, можно распылить на расческу средство на масляной основе и затем расчесать пряди. Или использовать в качестве ароматизатора сухой шампунь, сыворотку или несмываемый кондиционер.

Подмышки

Многие наносят на эту область тела не только дезодорант, который устраняет запах пота, но и парфюм. Однако специалисты предупреждают, что брызгать подмышки духами не следует.

Кожа на этом участке тела очень чувствительна. К тому же в ней много потовых желез. Химические вещества, которые содержатся в парфюмах, вызывают раздражение кожи подмышек.

Эксперты рекомендуют наносить духи на область запястий, шеи, под коленями. Кожа в этих местах не очень чувствительна и долго сохраняет аромат.

Губы

Духи, нанесенные на эту часть тела, принесут больше вреда, чем пользы.

Кожа губ чувствительна к воздействию этанола и других компонентов, которые входят в состав парфюма. Эти вещества вызовут сухость и раздражение. К тому же частицы духов могут попасть в рот и вызвать аллергическую реакцию. А если человек проглотит парфюм во время еды, это может привести к отравлению. Не стоит проводить подобные эксперименты со своим телом.

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Руки

Ладони, в отличие от запястий, не подходят для нанесения парфюма.

Компоненты, входящие в состав духов, раздражают и сушат кожу. Человек может дотронуться руками до глаз, и тогда парфюм попадет на слизистые. Или возьмет еду пальцами, на которых присутствуют духи, и проглотит частицы парфюма вместе с пищей. Чтобы избежать неприятных последствий, не стоит наносить духи на руки. К тому же ладони и пальцы – та область тела, которая активно взаимодействует с окружающей средой. Человек прикасается ко множеству предметов в течение дня, выполняет различные действия руками. Следовательно, аромат, нанесенный на эту область тела, быстро испарится.

Кстати, побрызгав духами запястья, не стоит тереть их друг об друга. Эксперты утверждают, что аромат «проживет» дольше, если смешается с естественным запахом кожи. Трение запястий друг об друга уменьшает этот эффект.

Люди используют духи для разных случаев.

Они наносят их перед выходом на работу, встречей с друзьями, вечеринкой или свиданием.

Но при нанесении парфюмерной продукции надо проявлять аккуратность и соблюдать рекомендации экспертов.