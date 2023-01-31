 

В ДНР заявили о взятии поселков у Артемовска «одного за другим»

31.01.2023, 12:34, Новости дня
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Российские военные устанавливают контроль над населенными пунктами у Артемовска одного за другим, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Российские войска движутся достаточно активно, они берут «населенный пункт за населенным пунктом», и сам Артемовск все глубже и глубже попадает в окружение, сообщил Гагин в эфире «России 1», передает ТАСС.

Ранее замкомандира батальона «Свобода» украинской нацгвардии Владимир Назаренко заявил, что ситуация у Артемовска сложная, и там творится «сущий ад».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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