 

Партия Саакашвили в Грузии пришла к распаду

31.01.2023, 12:34, Новости дня
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Главная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение», созданная арестованным экс-президентом, гражданином Украины Михаилом Саакашвили, лишается ключевых персон в руководстве после того, как накануне внутрипартийные выборы на пост председателя организации выиграл депутат Леван Хабеишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об уходе в отставку сообщили председатель политсовета «Единого национального движения» Коба Накопия, а также еще несколько секретарей.

Они говорят, что останутся рядовыми членами партии, но дистанцируются от принятия решений.

Оппозиционный депутат Саломе Самадашвили сказала, что «теперь шансы на рост численности избирателей «Единого национального движения» – нулевые».

По ее словам, «скорее, партия потеряет часть избирателей».

Мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе сказал, что «националы», бывшие у власти в 2003–2012 годах, продемонстрировали, какой не должна быть партия и в руководстве страны, и в оппозиции.

Накануне стало известно, что Никанор Мелия, организатор антироссийских акций в Тбилиси летом 2019 года, проиграл внутрипартийные выборы депутату Левану Хабеишвили и отстранен с поста председателя саакашвилевского «Единого национального движения».

В онлайн-голосовании 28–29 января участвовало более 41 тыс. членов партии, Хабеишвили получил 52,5% голосов, а Мелия – 40%, еще два кандидата – менее 4% каждый.

Хабеишвили в последнее время обвинял Мелию в бездействии, в частности, он требовал радикальных мер по освобождению из заключения Саакашвили, который отбывает шестилетний срок и находится в одной из клиник Тбилиси из-за плохого самочувствия.

По мнению аналитиков, сейчас эта партия еще более радикализируется, что дает конструктивной оппозиции больше шансов на успех на выборах в парламент 2024 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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