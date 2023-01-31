Песков анонсировал встречу Путина с генпрокурором для обсуждения СВО

Президент Владимир Путин во вторник намерен встретиться с генеральным прокурором Игорем Красновым, они планируют обсудить вопросы, касающиеся СВО, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В течение дня – разные встречи. Будет также на встрече генпрокурор Игорь Краснов. В целом о работе ведомства пойдет разговор. Если вы помните, президент поручал Генпрокуратуре активно заниматься вопросами, связанными со спецоперацией. Поэтому, конечно, можно предположить, что в значительной степени речь пойдет и об этом», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что президент также планирует и другие встречи во вторник, они носят непубличный характер. Кроме того, ожидается международный телефонный разговор.

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