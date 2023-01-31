 

Президент Литвы Науседа: “Красные линии” необходимо переступить и дать Киеву ракеты и истребители

31.01.2023, 12:33, Новости дня
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Президент Литвы Гитанас Науседа призвал западные страны «переступить красную линию» и отправить Украине дальнобойные ракеты и истребители.

Как сказал Науседа в интервью каналу LRT, ракеты дальнего действия и истребители будут существенной военной помощью Украине и поэтому «эти красные линии необходимо переступить», передает РИА «Новости».

Говоря о «красных линиях», Науседа заявил, что Западу «не раз удавалось их стирать», и добавил, что Литва уже оказала Украине военную поддержку «на сотни миллионов евро» и будет продолжать это делать.

Ранее в Пентагоне не исключили возможности поставок Украине каких-либо вооружений, однако отметили, что передача Киеву истребителей F-16 потребует подготовки.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что администрация Соединенных Штатов не намерена поставлять Украине американские истребители F-16.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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