В АП президента Белоруссии объяснили отказ россиянке Сапеге в помиловании

Осужденной в Белоруссии на шесть лет гражданке Софье Сапеге было отказано в помиловании на законных основаниях из-за недостаточности критериев для этого, сообщила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс.

По ее словам, ряд условий не был соблюден. В частности, Сапега не отбыла даже половины срока. При этом у главы государства было право помиловать ее и в этом случае, однако в данном деле исключений, на основании которых президент Белоруссии мог бы принять решение о помиловании, не было, передает ТАСС.

Замглавы АП Белоруссии также пояснила, что комиссия по помилованию не может оценивать позицию и мнение президента по этому вопросу.

Напомним, 27 июня прошлого года Сапега написала прошение на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. В январе отчим Сапеги сообщил, что она получила отказ в помиловании.

Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, чиновников, прокурорских работников, судей, повлекших вред потерпевшим.

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