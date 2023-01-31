В Москве объем производства стройматериалов вырос на 31% в 2022 году

За первые 11 месяцев 2022 года столичные компании увеличили объем производства строительных материалов на 31%, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в числе лидеров роста производств среди других отраслей оказались предприятия, изготавливающие строительные материалы, так как их продукция применяется при реконструкции и возведении объектов инфраструктуры в Москве и других регионах, передает «Вечерняя Москва».

Ефимов добавил, что в прошлом году увеличился спрос на продукцию российских компаний, чему способствовали санкции Запада.

Как заключил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в данный момент московские строительные производства получают активную поддержку. Также столица поддерживает создание новых производственных площадок.

Ранее стали известны итоги работы строительной отрасли за 2022 год. Так, российское руководство расселило 2,8 млн кв. метров аварийного жилья, что на 15% больше, чем годом ранее. В 2022 году введено на 10% больше жилья, чем в предыдущем, – более 101,5 млн квадратных метров. Жилищные условия улучшили 3,6 млн семей.

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