Почему разозлилась Боня? – Личное мнение

Я так и не поняла, залезла Боня на новую гору или нет, но она уже занялась другим важнейшим делом — присоединилась к тем, кто критикует Танюшку Брухунова, жену Петросяна.



Фото: Соцсети

По авторитетному мнению мадам из самого Монако, Петросян слишком уж разодел Танюшку.

Ну, всё купил ей — буквально всё. Даже носочки:

«Посмотри, какая невзрачная женщина стоит и держит сумку за 315 тысяч рублей. Но это только сумочка, а брошь? 39 тысяч. Носочки за 16 тысяч. 45 тысяч рублей очечки. Петросян неплохо потратился – целых пол миллиона!», — зашлась в подсчётах стоимости нарядов Боня.

Трудно понять, в чём претензия, да? Хорошо, объясню: Танюшка кажется ей невзрачной даже в нарядах. Зачем же тогда столько тратиться Петросяну на жену, если бы он мог купить что-нибудь Боне?

«На нас мешок надень, мы будем выглядеть на миллион», — скромно объяснила разницу звезда Дома 2.

Ну, даже не знаю, что сказать, чтобы мадам красных дорожек поняла. Хорошо, с Боней разговаривать мало смысла, а потому обращаюсь к Петросяну.

Евгений Ваганович, пришлите Боне отрез мешковины. Не поскупитесь — метра два или даже три. Видите, человека зависть гложет, она тоже хочет выглядеть на миллион, как ваша Танюшка!

А так, сошьёт себе платье из отреза по размеру и всем покажет! А ты, Танюшка, подари от сердца Боньке брошь — она такое любит.

И ка-а-ка выйдет мадам из Монако на красную дорожку в Каннах! Платье шикарное, брошь блестит! А оттуда сразу побежит к Неймару, другу ейному. Будет звездой вечеринки в луке на миллион.

Шикарная женщина эта Боня, правда?

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