 

Аня Тейлор-Джой сообщила о взломе социальных сетей и опровергла слухи о продолжении “Хода королевы”

31.01.2023, 11:39, Разное
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Звезда “Хода королевы” Аня Тейлор-Джой стала жертвой хакеров. Аккаунт актрисы в социальных сетях взломали. Шутники решили удивить фанатов новостью о продолжении шоу Netflix, которое собрало огромное количество просмотров (62 миллиона за первый месяц) и побило рекорд стримингового сервиса среди мини-сериалов. Хакеры написали всего четыре слова: 

Ход королевы: второй сезон.

После этого Тейлор-Джой вышла на связь в другой социальной сети и опровергла информацию. Это неудивительно, так как создатель сериала Скотт Фрэнк говорил, что не планирует снимать второй сезон. История закончена, а ее продолжение испортило бы изначальный замысел.

Меня взломали. Прошу прощения за неудобства. Это не я! – заверила Аня поклонников. 

“Ход королевы” вышел на Netflix в 2020 году. Сериал основан на одноименном романе Уолтера Тевиса. В центре сюжета оказалась юная шахматистка Бет Хармон, бьющая мировые рекорды и страдающая от одиночества и наркотической зависимости. За роль Хармон актриса удостоилась премии “Золотой глобус” и была номинирована на “Эмми”. Среди прочих ярких работ Ани — сериал “Острые козырьки”, фильмы “Ведьма”, “Прошлой ночью в Сохо”, “Новые мутанты” и “Эмма”, а также новый комедийный триллер “Амстердам”.

Напомним, в прошлом году 26-летняя актриса и музыкант Малькольм Макрей связали себя узами брака. По сведениям инсайдеров, тайное бракосочетание состоялось в США, а после молодожены отправились в Австралию, где актриса снималась в приквеле “Безумного Макса” под названием “Фуриоса”. Аня Тейлор-Джой и Малькольм Макрей с самого начала держат свои отношения в секрете. Об их романе известно немного. 


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