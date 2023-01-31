 

Total red: Кейт Миддлтон в монохромном образе на торжественном приеме в Лондоне

31.01.2023, 11:38, Разное
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Накануне принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли с визитом в штаб-квартиру BAFTA в Лондоне. Поводом послужил торжественный прием, организованный Центром раннего детства Королевского фонда, который принцесса Уэльская основала в 2021 году. В рамках мероприятия Кейт представила новую программу поддержки раннего детства, получившую название Shaping Us.

Основная цель кампании — привлечь внимание к критической важности раннего детства и тому, как оно формирует взрослых, которыми мы становимся. В это время мы закладываем фундамент для нашей жизни. Мы учимся понимать себя, понимать других и понимать мир, в котором мы живем, – рассказала она о новой инициативе, назвав ее “делом своей жизни”.

На приеме принцесса Кэтрин появилась в монохромном красном образе — строгом костюме-двойке от Alexander McQueen — который дополнила замшевым клатчем Miu Miu и лодочками Gianvito Rossi в тон, а также массивными серьгами из новой коллекции ювелирного бренда Chalk Jewelery. 

Напомним, что впервые в новом году Уильям и Кейт появились на публике в Ливерпуле в середине января. По совместительству это был первый выход Уэльских после релиза скандальных мемуаров принца Гарри “Запасной”. 


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