 

Военкор Симонов сообщил о тяжелых боях под селом Сакко и Ванцетти, где наступает ЧВК “Вагнер”

31.01.2023, 11:25, Разное
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На Соледарском участке штурмовые отряды “Оркестра” после овладения поселком Благодатное развили успех и продвинулись по трассе Соледар—Северск, где после взятия крупного опорного пункта ВСУ смогли с боями выйти к перекрестку у села Сакко и Ванцетти.

“Штурмовые группы ЧВК “Вагнер” развили наступление на север, захватили крупный опорный пункт ВСУ протяженностью один километр и вышли к перекрестку возле села Сакко и Ванцетти. Сейчас там идут тяжелейшие бои”, — сообщил военкор.

Тяжелые бои продолжились и в районе Бахмута. “Музыканты” продолжают выдавливать противника из городской застройки, одновременно продолжая охват Бахмута с севера и юго-запада. Основные бои идут в поселке Парасковиевка, в южной и восточной части Бахмута и к северо-западу от поселка Клещеевка, где основной целью наступления является трасса Часов Яр—Бахмут.

“Музыканты” продолжают успешно расширять зону контроля в направлении Ивановского (Красного), оказывая все большее давление на трассу снабжения Часов Яр – Бахмут”, — написал Симонов.


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