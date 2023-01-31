 

“Кубарем покатился по лестнице”: сильно пострадавший Петросян рассказал о своей боли

31.01.2023, 11:15, Разное
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Основатель и художественный руководитель телевизионного театра “Кривое зеркало”, в отличии от своей пятой супруги Татьяны Брухуновой, не так активен в социальных сетях. Сатирик довольно редко делится событиями из жизни с поклонниками.

Пользователи сети больше привыкли к публикациям молодухи юмориста, которая снимает все сливки жизни с именитым и богатым мужчиной. К слову, ее поведение время от времени порождает волну возмущения. Злые языки до сих пор уверены, чтоНародный артист РСФСР расстался с Еленой Степаненко ради своего концертного директора.

При этом многие фанаты Евгения Петросяна утверждают, что Татьяна Брухунова не любит старика, а скорее нацелена на его кошелек. И даже рождение наследника не заставило их передумать. Впрочем, это лишь слухи, реальных мотивов молодухи артиста мы знать не можем.

Пока супруга звезды эстрады бесперебойно пиарилась в соцсетях, сам Евгений Петросян внезапно пропал. Поклонники сатирика потеряли его с радаров. На днях худрук “Кривого зеркала” все-таки вышел на связь и объяснил, что произошло. Оказалось, он сильно пострадал от так называемого “теневого бана”.

Иными словами, алгоритмы социальной сети препятствовали распространению публикаций, написанных артистом. Разумеется, Евгений Петросян отреагировал на ограничения с улыбкой, отметив, что юморист, даже если “кубарем покатился по лестнице, в конце больно приземлился”, все равно будет радоваться быстрому спуску.


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