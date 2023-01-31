В Норвегии на соревнованиях по стрельбе слепой трансгендер выстрелил себе в голову

Третьи сутки продолжают бороться за жизнь пациента врачи норвежского Осло, где накануне проходили крупные международные соревнования по стрельбе на призы Андреса Брейвика.

Одним из участников стал 55-летний слепой трансгендер из Тромсе Олаф Лауридсен, которого не пускали на другие турниры.

Организаторы чемпионата в качестве исключения разрешили необычному спортсмену выступить на открытии мероприятия вне зачёта и поразить пять мишеней из пистолета калибром 9,65 мм. Оружие стрелку вложили в руку и поставили Лауридсена на огневой рубеж. Трансгендер по необъяснимым причинам развернул ствол и выстрелил себе в голову. Другие участники соревнований и судьи легли на пол. Когда стрелявший упал сам, на место происшествия были вызваны полиция и медики.

После того, как место проведения турнира привели в хороший вид, полностью убрав кровь от незадачливого участника, соревнования возобновились и прошли без эксцессов. Победителем стал Руне Бранд, набравший 152 очка. Он пожелал здоровья своему коллеге.

– Вы знаете, это единичный случай. Думаю, если сегодня трансгендеры стреляют и не очень точно, то в будущем они научатся, главное – не допускать к участию русских, – прокомментировал результаты соревнований спортсмен.

—