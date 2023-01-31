Мнение: Где вы были?

Кадыров вчера высказал довольно странный (хотя почему странный?) упрек Западу: «Где вы были, когда мы боролись за независимость Ичкерии?» – комментируя слова польского премьера о необходимости помощи независимости нынешней Чечни.

Напомню, что Ичкерия – это то, что в результате второй чеченской войны стало Республикой Чечней в составе России. Проще говоря, если бы Запад и Украина поддержали бы тогда, то сегодня у Кадырова не было бы к ним претензий. А так пришлось ехать в Москву и становиться пехотинцем Путина. И теперь Кадыров довольно остро воспринимает возвращение темы независимости Чечни, так как теперь это покушение на его власть.

Никто особенно и не скрывает, что возвращение ситуации к исходной неизбежно, как только Кремль пошатнется. Нынешняя Чечня и ее руководство – просто временный попутчик Кремля. То, что Путин не создал устойчивую обстановку на Северном Кавказе, а просто затолкал проблемы под ковер, не секрет. Это вообще фирменный стиль – решать проблемы так, чтобы они не горели, а тлели. И все без исключения «победы» последних 20 с лишним лет – это просто отложенные катастрофы на будущее. Это и Чечня, и Абхазия-Южная Осетия, и Крым. Естественно, что это и четыре «новых области России» – здесь ситуация настолько выпукла, что сам Путин не воспринимает их как часть России, а постоянно делает любопытные оговорки.

С управленческой точки зрения нынешний режим – ходячая катастрофа для страны. Он не решает проблемы, он их создает. Когда их масса перевалит за критическое значение, вся эта сгнившая конструкция просто развалится под своим весом.

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