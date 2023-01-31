 

Россиянам рассказали о самых популярных видах спама в 2022 году

31.01.2023, 11:20, Разное
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В прошлом году количество спама увеличилось на 27%. Об этом “Газете.Ru” рассказали в пресс-службе “Яндекса 360”, основываясь на статистике программы защиты от спама “Спамооборона”.

“Наиболее распространенными темами сообщений были письма о возврате налогов или возмещении расходов. Среди других вложений были PDF-файлы с вредоносными ссылками и лотереи. Эти рассылки могли содержать ссылки или запросы на платежную информацию, что опасно”, – рассказали в компании.

“Система “Спамооборона” фильтрует сообщения по тысячам параметров, проверяет наличие жалоб с таких адресов и определяет, были ли вложения отправлены нескольким людям. Она также проверяет, сравнимо ли содержание этих писем со спамом. Система использует модель, основанную на нейронных сетях, для определения сходства между текстом спама и электронным письмом”, – поясняется в пресс-релизе.


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