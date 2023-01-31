 

Adobe открывает российским пользователям доступ к некоторым своим программам

31.01.2023, 11:20, Разное
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Adobe, американская компания-разработчик графического программного обеспечения, предоставила российским пользователям доступ к части своего программного обеспечения на своем официальном российском сайте. ТАСС располагает более подробной информацией.

Доступ к сайту компании можно получить без использования VPN-сервисов. Пользователи могут скачать Acrobat Pro, который представляет собой инструмент для работы с файлами PDF, и фоторедактор Adobe Photoshop Express.

Стоимость российской подписки для платных пакетов неизвестна. При попытке приобрести другие программы, такие как Indesign, Photoshop или Illustrator, выдается следующее сообщение: “Покупка не может быть завершена, поскольку транзакции в вашем регионе (RU) ограничены”.
Пользователь, пытающийся приобрести Adobe Creative Cloud, попадает на веб-сайт компании. На нем отображается сообщение: “Adobe приостановила все продажи новых продуктов и услуг в России”.

Ранее сообщалось, что в РФ разрабатываются аналоги программ Adobe. Специалист отметил, что российская ниша таких программ не имеет отношения к теме перехода на отечественное программное обеспечение в промышленности или других важнейших объектах информационной инфраструктуры.


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