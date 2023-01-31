Весам — зарождение энергии: тароскоп на февраль 2023-го

Чтобы успеть завершить зиму на позитивной ноте, выполнив начатые проекты и разобравшись с трудностями, необходимо узнать, что сулит последний месяц холодного сезона. Если верить картам Таро, февраль окажется крайне благоприятным периодом для людей, которые проявляют активность. Более подробный прогноз, составленный для представителей всех 12 знаков зодиака на основе того, какие старшие арканы им выпали в раскладе, читайте в нашей статье.

Овен

Аркан “Повешенный” напоминает Овну, что проблемы не стоит решать с наскока. Старайтесь подготовиться к развитию любых событий, а уже затем принимайте важные решения.

Карта “Дурак” олицетворяет предложение, от которого будет сложно отказаться. Если вы отдаете себе отчет в своих действиях, а также не боитесь рисковать, то не стоит пугаться неизвестности.

“Дьявол” в раскладе символизирует испытания, с которыми придется столкнуться Овну во второй половине февраля 2023 года. Готовьтесь мобилизовать все силы, дабы противостоять дурным соблазнам.

Телец

“Умеренность” завершает февраль и сулит Тельцам достижение гармонии между эмоциями и разумом. Отныне умение находить золотую середину поможет не только избежать проблем, но и достигнуть успеха.

Долгожданные перемены, которые сперва могут показаться пугающими, символизирует карта “Башня”. Также карта обещает возможность вырваться из оков сковывающих обстоятельств.

К серьезным переменам в жизни Тельцов готовит и карта “Смерть”. Чтобы изменить будущее к лучшему, не бойтесь оставить прошлое за спиной, а также применить ценный опыт на практике.

Близнецы

Весьма позитивный месяц Близнецам сулит карта “Жрица”. Главное, научитесь доверять своей интуиции, а также проявляйте осмотрительность, чтобы не спугнуть удачу.

О том, что представителям знака следует расставлять приоритеты, говорит карта “Император”. Лишь в этом случае вы сможете завершить начатые проекты в срок, не упустив ничего важного.

Старший аркан “Мир” символизирует долгожданные изменения, после которых Близнецы смогут получить достойную награду. Отныне можете просто наслаждаться жизнью, получая от нее максимум удовольствия.

Рак

Если верить карте “Солнце”, Раку не составит труда добиться успеха на этой неделе. Для этого необходимо правильно расставить приоритеты, а также не бояться выйти за рамки зоны комфорта.

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Согласно аркану “Башня”, представителям знака следует отказаться от вредных привычек, ведь именно они мешают продвижению к успеху. Помните, что если долго жить иллюзиями, то это неизбежно приведет к катастрофе.

А вот “Мир” сулит Раку обретение долгожданного счастья. Все, что для этого понадобится, – настроиться на волну позитива, а также стараться избегать конфликтов с другими людьми.

Лев

Солнце – одна из самых позитивных карт в раскладе, обещающая Львам избавление от проблем в феврале 2023 года. Оставьте весь негатив за спиной, чтобы начать новый жизненный этап на позитивной ноте.

Благоприятное время для старта любых проектов обещает карта “Маг”. Совет аркана: для покорения новых вершин не бойтесь взять управление жизнью в собственные руки, игнорируя советы окружающих.

Выигрыш в любой ситуации Львам сулит карта “Дурак”. Впрочем, чтобы предсказание сбылось, необходимо научиться принимать ответственные решения, а также избегать халатности к происходящему.

Дева

Удачу и весомую поддержку со стороны родственников Деве сулит карта “Императрица”. Чтобы не тратить время понапрасну, составьте план действий и не отклоняйтесь от выполнения первостепенных задач.

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Завершить множество важных проектов в феврале представителям знака обещает аркан “Башня”. Также карта напоминает, что нет смысла сожалеть о прошлом, поскольку это может помешать достижению счастья.

События, которые будут развиваться неспешно, однако они все равно приведут Деву к успеху, обещает карта “Император”. Помните, что каждый шаг приближает вас к заветной мечте, так что не тратьте время понапрасну.

Весы

Зарождение огромного запаса энергии Весам предвещает карта “Смерть”. Отныне представители знака смогут добиться любых поставленных задач, если не пожалеют сил и времени.

Открывает февраль карта “Башня”, обещающая представителям знака перемены к лучшему. Впрочем, для этого придется отказаться от иллюзий и ложных целей, начав следовать за чем-то настоящим.

О том, что отныне никуда не нужно спешить, Весам говорит и карта “Императрица”. В скором времени дела пойдут в гору, а личная жизнь наладится, так что нет смысла торопить ход событий.

Скорпион

Обрести уверенность в собственных силах Скорпионам обещает карта “Умеренность”. Однако не забывайте о том, что не стоит остро реагировать на проблемные ситуации. Спокойствие и уравновешенность уберегут вас от неверных решений.

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Не терять бдительности и сосредоточиться на заветной мечте представителям знака рекомендует аркан “Повешенный”. В ближайшие дни события будут разворачиваться весьма стремительно, поэтому важно научиться их контролировать.

Честность и непредвзятое отношение – вот что позволит Скорпиону добиться успеха и избежать трудностей. Если же вы заключите сделку с совестью, то приготовьтесь получить удар судьбы.

Стрелец

Согласно карте “Луна”, Стрельцам не стоит потакать своим эмоциям в феврале 2023 года. В противном случае это приведет к крушению ваших надежд и планов, в результате чего мечты так и останутся недосягаемыми.

Получить заслуженную награду, приложив достаточное количество усилий для решения трудностей, обещает карта “Правосудие”. Однако не пытайтесь схитрить и обмануть судьбу: она этого не любит.

Если верить карте “Влюбленные”, в жизни Стрельцов наступает период, когда нужно успеть сделать важный шаг на пути к счастью. Доверяйте только своей интуиции, поскольку советы окружающий заведут вас в тупик.

Козерог

“Жрица” напоминает Козерогу о необходимости обращать внимание даже на малозначимые детали. В противном случае вы рискуете совершить досадную оплошность и зайти и в тупик.

В начале февраля представителям знака следует приготовиться к активным действиям – предсказание карты “Отшельник”. Для этого расставьте приоритеты, отказавшись от давно устаревших идей и планов.

Двигаться вперед к цели, не взирая на препятствия, Козерогов призывает карта “Правосудие”. Честность и неподкупность помогут вам добиться успеха даже в самых трудных ситуациях.

Водолей

Если верить карте “Фортуна”, в феврале 2023 года Водолеи будут вовлечены в круговорот событий, на который не удастся повлиять. Поэтому просто смиритесь с происходящим и не теряйте позитивный настрой.

“Умеренность” в раскладе символизирует позитивный эмоции, который может сыграть с представителем знака злую шутку. Также аркан призывает людей опираться только на голос разума, а не слова окружающих.

Объективно оценить происходящее Водолея призывает карта “Правосудие”. Чтобы привлечь в жизнь позитивные перемены, проявите честность к окружающим и внимание к мелочам.

Рыбы

Отныне Рыбы смогут исполнить свои заветные желания и перейти от слов к действиям – об этом говорит аркан “Звезда”. Главное, не сворачивайте с пути к намеченной цели и верьте в лучшее.

Остановиться и перевести дух, чтобы восстановить силы, представителей знака призывает карта “Отшельник”. Используйте время на отдых еще и для того, чтобы скорректировать планы на будущее.

“Императрица” призывает Рыб не пытаться форсировать события, иначе это приведет к неудачам. Просто занимайтесь запланированными делами, и тогда рано или поздно судьба проявит свою благосклонность.