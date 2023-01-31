Российские военные предотвратили прорыв спецназа ВСУ в Запорожской области
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Спецгруппа ВСУ ночью осуществила попытку прорыва в Запорожской области, ВС РФ оперативно нанесли по ней удар, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские разведчики обнаружили ночью передвижение спецназа ВСУ и огнем артиллерии и АГС уничтожили противника. Рогов добавил, что сбежать удалось лишь одному диверсанту, передает ТАСС.
Ранее российские военные обнаружили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу ВСУ и оперативно передали координаты противника артиллерийским расчетам 152-миллиметровых пушек «Гиацинт», которые нанесли боевикам огневое поражение.
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