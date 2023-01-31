 

Звезда “Бриджертонов” Фиби Дайневор покинет сериал на третьем сезоне

31.01.2023, 10:20, Разное
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Актриса Фиби Дайневор, известная по роли Дафны Бассет в сериале Netflix “Бриджертоны”, сообщила, что не появится в третьем сезоне одного из самых популярных проектов стримингового сервиса. Впрочем, Дайневор не исключила, что вернется в последующих сериях. Актриса рассказала об этом на красной дорожке кинофестиваля Sundance. 

К сожалению, не в третьем сезоне. Возможно, в будущем. Что касается третьего сезона, то мне просто не терпится посмотреть его, но только как зритель, – цитирует слова актрисы издание ScreenRant.

В интервью журналисты спросили у Фиби Дайневор, стоит ли в третьем сезоне “Бриджертонов” ожидать каких-нибудь захватывающих моментов с Дафной. Актриса ответила, что в новой главе истории с героиней ничего интересного не произойдет. Судя по ее словам, персонажа вообще не будет в продолжении. 

Третий сезон “Бриджертонов” основан на четвертой книге цикла Джулии Куин “Где властвует любовь”. Новую главу посвятят романтической истории Колина, брата Дафны, и Пенелопы Фезерингтон, которая давно тайно влюблена в молодого человека. Их роли исполнили Люк Ньютон и Никола Кохлан. В конце второго сезона Пенелопа узнала, что Колин не воспринимает ее всерьез, поэтому в новых эпизодах она постарается найти другого жениха. Колин будет помогать Пенелопе в поисках и, похоже, в конечном итоге влюбится в нее.

В материале HELLO! можно найти семь книг для тех, кому понравился сериал “Бриджертоны”. В список вошли “Белгравия” Джулиан Феллоуз, “Маленький незнакомец” Сары Уотерс, “Земные радости” Филиппа Грегори и другие произведения. 


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