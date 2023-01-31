СМИ: Адам Левин и Бехати Принслу стали родителями в третий раз

Издание People сообщает, что лидер Maroon 5 Адам Левин и его возлюбленная-модель, “ангел” Victoria’s Secret Бехати Принслу, стали многодетными родителями. По словам журналистов, Принслу родила третьего ребенка в минувший понедельник. Пол и имя новорожденного пока держится в секрете.

Об интересном положении Бехати Принслу стало известно в сентябре прошлого года. Причем беременность модели протекала на фоне слухов о многочисленных изменах супруга. Сначала о романтической связи с музыкантом заявила инфлюенсер Самнер Стро, затем фотомодель Элисон Роуз и фитнес-тренер Эшли Расселл, а позже к ним присоединилась преподаватель Левина по йоге Аланна Забель. Бехати никак не комментировала происходящее, а сейчас, похоже, ради растущей семьи решила простить Адаму неверность.

Адам Левин и Бехати Принслу вместе уже более десяти лет. Они познакомились в 2012-м в социальных сетях, а 19 июля 2014 года связали себя узами брака. У пары подрастают две дочери – 6-летняя Дасти Роуз и 4-летняя Джио Грейс.