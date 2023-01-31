Под подозрением Израиль и США — Иран расследует атаку дронов на завод по производству боеприпасов

Правительство Ирана направит группу экспертов в город Исфахан для расследования атаки беспилотников на завод по производству боеприпасов, пишет N-TV. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян пока воздерживается от обвинений и отказывается называть ответственных. Однако, как считает издание, в политических кругах идут разговоры о «двух заклятых врагах» Ирана: Израиле и США.



AP

Правительство Ирана направит группу экспертов в город Исфахан для расследования атаки беспилотников на военный объект. Об этом сообщил комитет по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана в эфире государственного телевидения. Помимо военных экспертов, в расследовании, вероятно, примут участие и члены комитета по национальной безопасности. Затем они огласят решения, которые по результатам расследования примет политическое руководство страны, пишет N-TV.

Как сообщают иранские СМИ, в воскресенье вечером на завод по производству боеприпасов Министерства обороны Ирана в окрестностях Исфахана в Центральном Иране была совершена атака беспилотников. По данным иранского минобороны, речь идёт о военном нападении. Три беспилотника были уничтожены силами иранской ПВО. В результате атаки никто не пострадал.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал атаку «трусливой и в то же время нелепой попыткой ослабить безопасность Ирана». Амир Абдоллахиян подчеркнул, что подобные атаки не подрывают военных или ядерных достижений страны. При этом глава внешнеполитического ведомства не сказал, кто, по его оценкам, несёт ответственность за произошедшее. Однако в политических кругах идут разговоры о «двух заклятых врагах» Ирана — Израиле и США. В окрестностях Исфахана располагаются несколько ядерных исследовательских объектов.

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских чиновников, «знакомых с ходом операции», что за атакой стоит Израиль. Киев увидел в произошедшем связь с конфликтом на Украине. «Логика войны неумолима и убийственна, — написал в Twitter руководитель офиса президента Украины Михаил Подоляк. — И выставляет жёсткие счета авторам и соучастникам. Украина же предупреждала». Запад обвиняет Иран в передаче РФ беспилотников, которые она использует для атак на украинскую инфраструктуру, пишет N-TV.

Между тем, как пишет издание, США не исключают возможности проведения военных действий против Ирана, направленных на то, чтобы помешать стране заполучить ядерное оружие. В ходе поездки на Ближний Восток в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США «рассматривают все варианты». Когда его спросили, подразумевает ли его ответ «военный вариант», Блинкен повторил: «На столе переговоров имеются все варианты».