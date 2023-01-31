Ученые из России стали на шаг ближе к метавселенной

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31.01.2023, 10:00, Разное
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Ученые Российской академии наук создали новую технологию пространственных вычислений. Они утверждают, что технология позволит решить ключевые проблемы в системах дополненной реальности, повысив точность и скорость взаимодействия пользователей с виртуальными элементами.

Дополненная реальность (AR) – это сочетание видео с камеры в реальном времени и виртуальных моделей. Эти системы становятся все более важной частью многих услуг в области управления технологиями, развлечений и использования городской среды.

Ученые пояснили, что технологии пространственных вычислений позволяют организовать взаимодействие между реальными пользователями и виртуальными элементами. Они позволяют системе понять, на какой объект смотрит или указывает человек. Пространственные вычисления служат основой для AR-систем, а также основой для “метагалерей”, которые объединяют физические объекты с виртуальными.

Ученые из Московского государственного университета геодезии и картографии разработали инновационное решение, которое позволяет полностью исключить задержку сервера при большом объеме пространственных запросов. Оно также снижает влияние неопределенности положения пользователя на производительность системы.

Мы добились полной независимости в скорости и интенсивности обработки от поступающих запросов. Андрей Матерухин – декан факультета геоинформатики и информационной безопасности МИИГАиК.

По словам ученых, полученные результаты можно легко масштабировать системы для пространственных расчетов. Это, в свою очередь, снимает все ограничения на пространственные запросы, выполняемые на серверах АР.

Практический предел пропускной способности серверов на основе реляционных баз данных сегодня составляет 600 пространственных запросов в секунду. Матерухин заявил, что после того, как мы смоделировали 13 000 пространственных запросов в секунду, увеличения задержки не произошло.

Эта новая технология использует математическую обработку для анализа пространственных и временных данных, собранных AR-сервисами. Она также включает в себя методы контроля неопределенности местоположения. Эти данные могут поступать из различных источников, включая глобальные системы позиционирования и сотовые сети, а также локальные системы позиционирования внутри зданий.

Разработчики утверждают, что новый метод позволяет эффективно использовать для уточнения местоположения совершенно разные части процесса наблюдения, обрабатываемые в один момент AR-сервисом.

В настоящее время исследовательская группа MIIGAiK разрабатывает методы контроля неопределенности местоположения с помощью пространственных вычислительных систем с искусственным интеллектом.


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