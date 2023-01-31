Комбат Назаренко: Под Артемовском сущий ад

Ситуация в районе Артемовска (украинское название Бахмут) сложная, уже полгода там идут ожесточенные бои, сообщил заместитель командира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.

По словам Назаренко, уже полгода под Артемовском творится «сущий ад», каждый день и каждый час идет тяжелый перманентный бой, а его батальон в боях за город «несет огромные потери», передает РИА «Новости».

«Когда я слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?», – сообщил Назаренко.

Ранее украинские и американские чиновники сообщили, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским представители американской администрации уговаривали его отвести войска из Артемовска (Бахмута).

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