Минтранс заявил о восстановлении движения автомобилей по Крымскому мосту

Автодвижение по Крымскому мосту возобновлено во вторник после проведения ремонтных работ, сообщили в Минтрансе.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что автодвижение возобновили во вторник 6.30 (мск), которое было приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Ранее Минтранс предупреждал о приостановке движения автомобилей по Крымскому мосту из-за планового ремонта.

До этого вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что два пролета левой стороны автомобильной части установлены на Крымском мосту.

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