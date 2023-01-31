Минтранс заявил о восстановлении движения автомобилей по Крымскому мосту

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31.01.2023, 9:59, Новости дня
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Автодвижение по Крымскому мосту возобновлено во вторник после проведения ремонтных работ, сообщили в Минтрансе. Война в Украине

В Telegram-канале ведомства сообщается, что автодвижение возобновили во вторник 6.30 (мск), которое было приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Ранее Минтранс предупреждал о приостановке движения автомобилей по Крымскому мосту из-за планового ремонта.

До этого вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что два пролета левой стороны автомобильной части установлены на Крымском мосту.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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