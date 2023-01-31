Минтранс заявил о восстановлении движения автомобилей по Крымскому мосту
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Автодвижение по Крымскому мосту возобновлено во вторник после проведения ремонтных работ, сообщили в Минтрансе.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что автодвижение возобновили во вторник 6.30 (мск), которое было приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами.
Ранее Минтранс предупреждал о приостановке движения автомобилей по Крымскому мосту из-за планового ремонта.
До этого вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что два пролета левой стороны автомобильной части установлены на Крымском мосту.
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