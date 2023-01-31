 

Командир с позывным «Арцах» заявил, что танк Т-80 быстро заводится и прогревается

31.01.2023, 9:58, Новости дня
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Российский танк Т-80 отлично демонстрирует себя в наступлении благодаря технической возможности быстро заводиться, прогреваться и почти бесшумно подходить к противнику, рассказал командир танкового подразделения с позывным «Арцах».

По его словам, российский танк прогревается две-три минуты, а затем бесшумно идет в наступление. Его становится слышно только тогда, когда он подходит на 100-200 метров. При этом уходит с позиций танк громко ввиду газотурбинного двигателя, из которого весь звук идет назад, передает РИА «Новости».

Боевой танк Т-80 со 125-мм гладкоствольной пушкой разработан как усовершенствованный танк Т-64А. Отличается встроенной единой газотурбинной силовой установки мощностью в 1 тыс. лошадиных сил. Также на Т-80 впервые применена встроенная динамическая защита. Экипаж танка составляют три человека.

Тем временем в РФ сравнили танки Abrams и Leopard с российским Т-80.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем основные преимущества и недостатки танков Abrams и Leopard 2, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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