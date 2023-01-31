 

В низовьях Волги резко сократилось поголовье медуз

31.01.2023, 9:33, Разное
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Астраханские экологи сообщают, что в низовьях Волги резко сокращается поголовье медуз.

Учёные винят во всём рыбу под названием вобла, которая уничтожает этих многоклеточных животных наряду с другими беспозвоночными.

Биоразнообразие играет решающую роль в деле поддержания продовольственной стабильности. Волжская медуза – уникальный и очень редкий вид, который был открыт относительно недавно, в 2012 году в ходе научной экспедиции в нижнем течении Волги. В 2021 году его внесли в Красную книгу России, с тех пор вылавливание волжских медуз строго запрещено.

По мнению экологов, катастрофическая ситуация вызвана бесконтрольным ростом поголовья воблы. Эта хищная рыба распространяется во многих российских реках, угрожая экосистемам водоёмов.

Начальник отдела охраны окружающей среды службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области призвал принять срочные меры чтобы сдержать её распространение – иначе непоправимый ущерб может быть нанесён и другим видам беспозвоночных.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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