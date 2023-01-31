Необычная история в обычной деревне

В репертуаре Башкирского театра драмы почетное место с 2010 года занимает постановка “Необычная история в обычной деревне”. И

хотя частые гости культурного учреждения уже выучили пьесу на зубок, а туристы в Уфе увиливают

от посещения спектакля на незнакомом языке, зал всегда полон. Публика не

остается равнодушной с первых минут лирической комедии до финального поклона.

Классический театр начинается с вешалки, ну а здесь — с а?малы. Уже в гардеробе приходит возможность приобщиться к национальной

среде Башкортостана и выучить несколько незнакомых слов.

Настоящее везение — попасть в фойе театра, где живая музыка играет

еще до начала спектакля. В предвкушении заявленной постановки можно услышать

шедевры классики и современные композиции.

Ну а затем пора приобрести печатный

путеводитель по спектаклю — театральную программку. Для тех, кто не владеет

башкирским языком и решил отказаться от синхронного перевода, это вещь

незаменима. Иначе, разгадывая сюжет “Необычной истории в обычной деревне”, придется полагаться на интуицию.

“Хыялый”, то есть мечтатель — так

звучит название пьесы театра в оригинале. Речь идет о главном герое: деревенский

старик Гиззат влюбляется в молодую девушку Йондоз, которая внезапно поселяется

рядом. Это обстоятельство осложняется тем, что Гиззат женат на старушке Шарифе

и одержим безумной мечтой, которую обесценивают все вокруг.

Как только занавес открывается, и без слов

становится понятно, что Шарифа пилит Гиззата и отравляет его жизнь вечными

придирками. Ломающая супругу крылья женщина — хуже горькой редьки, а первая

встречная веселая и заботливая особа становится как глоток свежего воздуха в удушливой

газовой камере.

Такая

вот “Необычная история в обычной деревне” с неотъемлемой долей

житейского юмора показывает вполне себе обычную историю едва ли не каждой

российской семьи. Башкирский театр драмы как бы намекает на причину массовых

разводов в обществе. В игровой форме зрителей учат верить в мечты, окружать

близких любовью, отделяя зерна от плевел.