 

Это не искусство: Шахназаров назвал бездарную Литвинову “наркоманским бредом”

31.01.2023, 9:00, Разное
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В Париже состоялась премьера спектакля “Кактус”, в котором актриса Рената Литвинова сыграла главную роль. Над спектаклем “Кактус” трудился ограниченный круг лиц. Режиссировала постановку сама Дитвинова, музыку писала ее подружка Земфира. Костюмы создал арт-директор Balenciaga Демна Гвасалия, а кактус разрабатывал для сцены дизайнер Вардуи Назарян. Западная аудитория с восхищением отнеслась к игре актрисы, а вот в нашей стране думают иначе.

Российский публицист Михаил Шахназаров разоблачил создавшую вокруг себя вуаль успешности за рубежом Ренату Литвинову. По его словам, в зале, где шла постановка, от силы может поместиться сто человек, что не сравнимо с ее российской аудиторией. Что же касается таланта Ренаты Литвиновой, то он дискредитировал ее. Шахназаров отметил, что европейской публике втюхивают ерунду под видом высокого искусства. По словам публициста, на сцене зрителю показывают бездарный наркобред в виде разговора с голубем и кактусом.

“Литвинова — это не русская культура, это наркоманский бред”, – заявил публицист.

В завершение он добавил, что не считает Литвинову настоящей актрисой, а всего лишь придумавшей себе образ окутанного странностями и загадочностями бездарной фигурой. В отъезде Ренаты Литвиновой из России видит только положительные моменты.


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