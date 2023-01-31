Мнение: Западные элиты ещё за прошлые конфликты не расплатились, а раздувают новый на Украине

Для жителей многих стран мира нынешняя ситуация на Украине мало чем отличается от других конфликтов, в раздувании которых отметились западные страны, пишет Bloomberg. Однако политические элиты западных стран не поплатились за все те «военные фиаско», которые произошли по их вине, но снова принимают решения, которые могут изменить историю и географию — теперь на Украине.



AP

В мировой политике началась новая эра, пишет Bloomberg: Европа и США дали Украине новые обещания по поставкам вооружений. Но автор статьи предлагает оценить опасность этого шага, «избегая самообмана и эвфемизмов».

По его словам, несмотря на все санкции, РФ не показывает особой готовности к переговорам, русские не злятся на своего лидера и мало кто оспаривает «убеждение в том, что морально декадентский Запад объединяется против их страны».

Более того, народы и правительства глобального Юга, которые больше всего страдают от экономических последствий конфликта, не спешат отвернуться от России. По словам автора статьи, большая часть населения мира считает российскую спецоперацию на Украине сродни вторжению США в Ирак. Например, в Индии, которая считается союзником Запада, во время недавнего опроса больше людей назвали виноватыми в украинском конфликте НАТО или США, а не Россию.

На самом деле даже нельзя сказать, поддерживают ли жители Запада углубление конфронтации с Россией: их мнение попросту не спрашивают. Например, правительства США и Великобритании едва проинформировали своих граждан, прежде чем поставлять Украине более современное оружие.

Автор статьи отмечает, что, возможно, в нынешних действиях западных лидеров и есть разум, но важно помнить об их послужном списке последних лет. Ведь все крупные страны Запада были замешаны в «военных фиаско, опустошивших целые регионы Азии, Ближнего Востока и Африки». Эти катастрофы было легко предсказать, но политическим лидерам в их движении помогали многочисленные СМИ, «которые заглушали или намеренно делегитимизировали голоса инакомыслящих». Поэтому автор статьи обеспокоен, когда слышит, как те же самые люди, которые не были даже наказаны за прежние промахи, теперь выступают за конфликт с Россией.

Но не все обеспокоены, как он, тем, что «склонные к ошибкам элиты снова принимают решения, которые изменят историю и географию, без надлежащего демократического надзора». При этом на волне недовольства «бесконечными, дорогостоящими и невыигрышными войнами» к власти могут прийти демагоги, пишет автор статьи, приводя в качестве примера Дональда Трампа.

Будущее Украины как демократии автору статьи тоже кажется туманным, учитывая то количество оружия, которое туда поставляется, а также коррупцию, которой она славилась ещё до конфликта. «Украина, похоже, далека от перспективы иметь честную и подотчётную элиту», — пишет журналист.

При этом он обращает внимание, что из-за союзнических отношений с теми или иными странами на Западе закрывают глаза на политическую и моральную сторону вопроса. Например, Запад считает Индию своим союзником и противовесом Китаю и России, а потому не обращает внимания на ущемление демократии там и на покупку Индией российской нефти.

По всему миру страны начинают действовать более безрассудно, стремиться к военной эскалации. Даже Япония перевооружается, хотя это ведёт к раздуванию её и без того чрезвычайного бюджетного дефицита. При этом там не оценивают риски от такой милитаризации и не говорят, как они собираются пополнять ряды армии.

Точно так же и правительства на Западе пытаются расширить своё военное присутствие за границей, хотя дома у них царит экономический кризис, отмечает автор статьи в Bloomberg.