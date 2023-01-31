 

Врио главы “ДНР” Пушилин заявил, что страны НАТО вступили в прямую конфронтацию с Россией (поэтому и проигрываем)

31.01.2023, 8:38, Новости дня
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Североатлантический альянс давно вступил в прямую конфронтацию с Россией, наращивая военное присутствие стран-участниц рядом с российскими границами задолго до начала спецоперации, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, страны НАТО изначально активно участвовали в конфликте, демонстрируя дальнейшее присутствие и отрицая очевидное. На постоянной основе проходят поставки оружия Киеву, перевооружение и подготовка новых сил НАТО, а также базирование новых боевых групп на юго-востоке Европы и в Прибалтике, передает РИА «Новости».

Пушилин добавил, что США не будут останавливаться и пойдут на любые шаги, чтобы ослабить Россию как ключевого конкурента в борьбе за лидерство.

«Вашингтон будет предпринимать любые шаги, чтобы ослабить Россию, в том числе за счет союзников в Европе, в который раз подтвердивших  несамостоятельность», – сообщил врио главы ДНР.

Ранее в Белом доме заявили, что проводимая Штатами внешняя политика по отношению к РФ приблизила мир к грани ядерной войны, на часах Судного дня до полуночи осталась наносекунда.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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