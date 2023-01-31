 

МОК назвал клеветническими обвинения в коррупции со стороны Украины, но это правда

31.01.2023, 8:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал клеветническими заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, обвинившего организацию в коррупции и поощрении действий России.

В понедельник Подоляк распространил сообщение, в котором обвинил МОК и его главу Томаса Баха в поощрении действий РФ и подкупе с ее стороны, передает ТАСС. В заявлении организации указано, что МОК отвергает это и другие клеветнические заявления, которые не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что россияне и белорусы могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе. Позже в МОК положительно оценили концепцию выступления россиян в нейтральном статусе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11.21 / Владельца цеха по производству «незамерзайки» задержали в Казани после массового отравления

16.04.21 / Букингемский дворец опубликовал список гостей на похоронах принца Филиппа

06.07.21 / Харьковская блогер инсценировала свое похищение. СМИ пишут, что она хотела получить выкуп в биткоинах

27.12.20 / В Японии разработали новую технологию производства нанопроводов

22.11.20 / В Англии со 2 декабря снимут локдаун, но введут жесткие ограничения

29.01.22 / Заполненность подземных газовых хранилищ Европы опустилась ниже 40%

28.09.21 / Кулеба о газовом договоре Венгрии и “Газпрома”: Это удар, и мы ответим

23.01.23 / Песков: В настоящем нет никаких условий для переговоров России и Украины

18.07.22 / Песков: Украинские нацбаты не гнушаются ничем

02.07.20 / ЦИК обработал 90% протоколов голосования по поправкам в Конституцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика