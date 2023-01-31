МОК назвал клеветническими обвинения в коррупции со стороны Украины, но это правда
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Международный олимпийский комитет (МОК) назвал клеветническими заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, обвинившего организацию в коррупции и поощрении действий России.
В понедельник Подоляк распространил сообщение, в котором обвинил МОК и его главу Томаса Баха в поощрении действий РФ и подкупе с ее стороны, передает ТАСС. В заявлении организации указано, что МОК отвергает это и другие клеветнические заявления, которые не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что россияне и белорусы могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе. Позже в МОК положительно оценили концепцию выступления россиян в нейтральном статусе.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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