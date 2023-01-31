 

Собянин рассказал о возможностях Московской электронной школы

31.01.2023, 7:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За шесть лет МЭШ сформировала новую образовательную реальность с электронными сервисами и цифровыми материалами, рассказал мэр. По словам Собянина, электронная школа сделала образовательный процесс непрерывным и прозрачным для миллионов учителей, учеников и их родителей.

“Оценки, домашние задания, расписание, достижения и даже увлечения школьников – гигабайты информации хранятся в едином пространстве, доступном с любого устройства”, – написал Собянин в своем блоге.

Одним из главных образовательных помощников стал электронный дневник. У ребят всегда под рукой актуальное расписание занятий и домашние задания. Учащиеся могут в любое время связаться с учителем и задать интересующие вопросы. В 2023 году в дневнике стали отмечать темы, которые могут встречаться в заданиях ЕГЭ и ОГЭ.

Для учителей действует сервис “Электронный журнал”. Педагоги могут выставить оценки, скорректировать расписание, сформировать домашние задания.

Также в электронном журнале отображаются сведения об отсутствии ребенка на занятиях по причине болезни. Родителям больше не нужно приносить бумажные справки.

С помощью портфолио учащегося школьники могут делиться учебными, творческими, научными и спортивными достижениями. С октября 2022 года сервис пополнился данными об успехах в области культуры, появилась возможность просматривать учебные результаты по каждому предмету.

Весной прошлого года в МЭШ появилась возможность отслеживать средние баллы учащихся по каждой учебной теме. Это позволяет своевременно реагировать в случае отставания ребенка по программе.

Также в МЭШ стали доступны виртуальные лаборатории – интерактивные онлайн-симуляторы опытов и экспериментов. Школьникам предоставили цифровые версии профессионального исследовательского оборудования.

“Москва не останавливается на достигнутом и продолжает развитие столичного образования. В этом учебном году в компьютерных классах установили 50 тыс. новых моноблоков. Учителя получают новые ноутбуки, а бесплатный Wi-Fi появится и в зданиях начальной школы”, – добавил Собянин.

“Московская электронная школа” разработана в 2016 году Департаментом образования и науки и Департаментом информационных технологий. В “МЭШ” загрузили уже более двух миллионов электронных образовательных материалов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01.23 / Гарри требует помириться – Личное мнение

23.03.22 / Женщина-волк из Алабамы

17.10.22 / Годовщина отношений с Земфирой: 55-летняя Литвинова выставила набухший бутон в койке

12.08.20 / В российской Арктике затоплены несколько тысяч ядерных объектов

10.02.21 / Дочь Брэда Питта Шайло отказалась от его фамилии

22.12.22 / ЕС добился экономии электричества, но это плохо для экономики

05.11.22 / В Лондоне загримированный под Ван Гога мужчина облил овощным супом эко-активистов

19.01.23 / “Мне смешно”: забравшаяся наверх с помощью мужа Подольская публично оскалилась

10.12.22 / Мнение: ЦИК, тут тебе не Хогвартс! (с)

26.05.22 / Компания Bentley предложит спецверсию Azure для всей гаммы моделей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика