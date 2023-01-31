 

Как убирать квартиру реже и быстрее: советы от домохозяек

31.01.2023, 7:40, Разное
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Для очень многих людей уборка в квартире – дело чрезмерно неприятное. Кому-то не хочется тратить на рутинную работу свою энергию, а кому-то элементарно не хватает времени. Однако есть домохозяйки, которые, наоборот, получают удовольствие от того, что приводят семейное гнездышко в порядок.

Простые правила, озвученные ими в интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня”, помогут желающим перейти из первой категории во вторую. Полезные советы позволят убирать квартиру реже и быстрее.

Итак, для соблюдения чистоты в доме необходимо начать с входной двери. Очевидно, что грязи в жилище будет меньше, если не тащить ее с улицы. Домохозяйки рекомендуют использовать сразу три коврика. Первый нужно положить на лестничном пролете, то есть до входа.

Второй коврик следует постелить уже в самой квартире. А третий – под обувь. Для нее также подойдет пластиковый поддон. Они помогут максимально сократить количество грязи, влаги, а также химических реагентов.

Лайфхак для хозяев кошек. Чистку лотка для питомца можно значительно упростить, если надеть на него мешок и только потом засыпать наполнитель. При смене наполнителя будет достаточно просто поднять мешок.

Следующий совет от домохозяек касается пыли. Во время уборки квартиры люди зачастую пропускают отложения в труднодоступных местах, а кто-то забывает снять пыль с листьев растений. Чтобы упростить процедуру, следует надеть на руки обычные тряпичные перчатки и побрызгать их водой. Тряпка не понадобится – работать можно руками, в прямом смысле.


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