Отставной французский генерал – поставки танков Leclerc Киеву не помогут, а Францию ослабят

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что поставки французских танков Leclerc Киеву «не исключены». Однако, по мнению французского генерала Кристофа Гомара, они не помогут Украине изменить баланс сил на поле боя — при этом у самой Франции их мало. «Чем больше мы дадим, тем больше Зеленский будет просить нас дать ему оружие», — предупреждает генерал в интервью Valeurs actuelles.



AP

Западные страны приняли решение поставлять Украине тяжёлые танки. Это можно было бы назвать поворотным моментом, но таковых было уже немало в этом конфликте, отмечает в интервью Valeurs actuelles бывший глава Управления военной разведки Франции Кристоф Гомар. Он напоминает, что в самом начале Запад вообще никакое оружие не хотел передавать Киеву, а в итоге согласился поставить и противотанковые и зенитные ракеты малой дальности, и ракеты ПВО средней дальности, и бронетехнику.

Украине нужны всё новые вооружения, чтобы прорвать российскую линию обороны. Её положение французский генерал оценивает как не очень хорошее. А с помощью западных танков она надеется вернуть себе границы 1991 года. Но генерал Гомар считает, что планы Киева расходятся с реальностью. Он напоминает, что даже начальник штаба армии США предупредил Зеленского, что вытеснить русских будет практически невозможно. «Я не уверен, что отправка танков может изменить этот баланс», — говорит он в интервью.

Более того, пока что страны согласовали отправку всего около 130 танков, и этого совершенно недостаточно, чтобы изменить баланс сил, предупреждает эксперт. По его словам, чтобы говорить о переменах, они должны поставляться сотнями. «Готовы ли на Западе предоставить дополнительные танки? Я не уверен», — отмечает генерал.

Пока что речь шла о немецких танках Leopard и об американских Abrams, но недавно и Эммануэль Макрон заявил, что отправка французских Leclerc не исключена. По мнению Кристофа Гомара, это был бы шаг к разоружению Франции, «точка невозврата». «Где мы остановимся? От чего нам придётся отказаться дальше? Прежде всего, отправить их просто так практически невозможно: в армии всего 220 экземпляров», — говорит генерал. Эти танки не производятся с 2008 года. Так что отправка таких танков Украине ослабит саму Францию и её обороноспособность.

Причём эксперт отмечает, что по своим характеристикам немецкие, американские и французские танки считаются лучше, чем те, что РФ использует сейчас в спецоперации. Однако Москва ещё не отправила в Донбасс свою бронемашину последнего поколения Т-14 «Армата», способную составить им конкуренцию.

Плюс в рамках западных поставок в ВСУ попадут разные танки разных моделей, что влечёт за собой дополнительные проблемы. Экипажи нужно обучить, а техническое обслуживание и запасные части у всех машин разные. На доставку танков и обучение экипажей уйдёт до полугода.

Отдельный вопрос, который беспокоит французских экспертов: что будет, если Leclerc попадёт в руки российских военных? Генерал отмечает, что в таком случае российские инженеры получат доступ к секретам производства и технологиям французского танка, будут знать его сильные и слабые стороны. Это может помочь им в производстве новой брони, например.

При этом генерал предупреждает: «Чем больше мы дадим, тем больше Зеленский будет просить нас дать ему оружие. Это бесконечно». По выражению генерала, Франция «вставила палец в розетку и шестерёнка не останавливается». Так, Владимир Зеленский уже просит боевые самолёты и ракеты большой дальности. «Почему бы завтра не запросить военные корабли и, наконец, солдат?» — отмечает генерал. Он опасается, как бы Зеленский не втянул НАТО в этот конфликт.

Ведь РФ уже сами поставки танков расценивает как участие в конфликте. А давление Зеленского на западные страны столь велико, что «им ничего не остаётся, как поставлять всё больше и больше оружия», отмечает Кристоф Гомар в интервью Valeurs actuelles.