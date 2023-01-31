 

«Oгромная проблема» — США признают, что поддержка Украины снижает боеготовность собственной армии

31.01.2023, 7:30, Разное
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Военная поддержка Соединёнными Штатами Украины может понизить боеготовность США в случае возможного возникновения в ближайшем будущем конфликта с Китаем. Об этом заявил председатель комитета по делам вооружённых сил палаты представителей конгресса США Адам Смит в эфире телеканала Fox News. По мнению высокопоставленного политика, у американцев нет необходимой промышленной базы и возможностей для её наращивания.


AP

На фоне усиления глобальной напряжённости и бушующего украинского конфликта председатель комитета по делам вооружённых сил палаты представителей конгресса США Адам Смит (демократ от штата Вашингтон) заявил, что боеготовность Соединённых Штатов является «огромной проблемой». Об этом политик заявил в эфире телеканала Fox News и добавил, что у американцев «нет промышленной базы и возможности её наращивать», пишет The Hill.

Среди экспертов растёт обеспокоенность тем, что военная поддержка США Украины может понизить боеготовность Соединённых Штатов в случае возникновения в ближайшем будущем конфликта с Китаем. Смит предупредил, что без «сигналов спроса» производители не будут наращивать производства, а американские налогоплательщики не хотят «тратить кучу денег» на оружие, которое «им не нужно». Высокопоставленный представитель Вооружённых сил США заявил о необходимости увеличения производственных мощностей Соединённых Штатов по производству «ключевых» систем вооружений, отмечает The Hill.

Украинский конфликт приближается к отметке один год в следующем месяце, а в пятницу один американский генерал заявил, что США могут оказаться с Китаем в состоянии войны в 2025 году. Конгрессмен выразил опасение по поводу неизбежности вооружённого столкновения с Китаем, назвав такой сценарий «крайне маловероятным». По мнению Смита, «войны» можно избежать при выборе «правильного подхода», пишет The Hill.

Издание напоминает, что на прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что Соединённые Штаты присоединятся к Германии и другим западным странам в оснащении Украины танками. Такой шаг расценивается Россией как прямое участие в вооружённом конфликте, однако Смит подчёркивает, что поставки военной помощи Киеву не могут приравниваться к «участию» в спецоперации РФ на Украине. По его словам, США не собираются допускать прямой военной конфронтации США или НАТО с Россией, однако готовы предоставить Киеву танки, которыми будут управлять украинцы, резюмирует The Hill.


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