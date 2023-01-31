 

Глава МИД КНР Цинь Ган: Китай призывает Саудовскую Аравию к расширению торгово-экономического сотрудничества

31.01.2023, 7:17, Новости дня
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Пекин призвал Эр-Рияд расширять торгово-экономическое сотрудничество и создать зону свободной торговли между КНР и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), сообщил глава МИД КНР Цинь Ган в разговоре с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Как сообщил глава МИД КНР, слова которого приводит Синьхуа, обе стороны должны и дальше расширять сотрудничество в таких сферах, как торговля и экономика, энергетика, инфраструктура, инвестиции, финансы, высокие технологии, развивать контакты и координацию, непрерывно укреплять стратегическое партнерство между КНР и странами – членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, как можно скорее создать зону свободной торговли между Китаем и странами – членами ССАГПЗ, передает ТАСС.

Как подчеркнул Цинь Ган, Китай высоко ценит поддержку Саудовской Аравии по вопросам, касающимся ключевых интересов КНР, и готов сотрудничать с саудовской стороной в отстаивании принципа невмешательства во внутренние дела и защиты других основных норм международных отношений.

Глава МИД Китая заявил, что Пекин готов укреплять координацию и взаимодействие с Эр-Риядом в региональных и международных делах, вместе содействовать региональному миру и стабильности, еще лучше защищать общие интересы развивающихся стран.

Напомним, в октябре минувшего года президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что Саудовская Аравия хочет присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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