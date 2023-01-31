Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара приведет к катастрофе в США

Отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара приведет к катастрофическим событиям в США, выразил уверенность сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.

По мнению бывшего сотрудника Белого дома, недавнее заявление Саудовской Аравии о том, что Эр-Рияд готов принимать платежи за нефть в отличных от доллара валютах, имеет огромную важность, так как конец нефтедоллара окажет серьезное негативное воздействие на стоимость американской валюты, а также на инфляцию и процентные ставки в США, передает РИА «Новости».

Робертс подчеркнул, что финансовая политика Вашингтона, направленная на конфискацию активов и введение санкций, подорвала позиции доллара, теперь многие страны выражают желание использовать национальные валюты для международной торговли, чтобы не зависеть от возможных угроз со стороны США.

Экс-сотрудник Белого дома выразил уверенность, что если Саудовская Аравия откажется от нефтедоллара, то спрос на американскую валюту и стоимость доллара упадут. Как считает Робертс, это серьезная угроза для власти Вашингтона и финансовой мощи американских банков.

Ранее Китай призвал Саудовскую Аравию расширять торгово-экономическое сотрудничество и создать зону свободной торговли между КНР и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

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