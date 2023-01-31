 

Рубль подешевел к доллару на 9,5 копеек, укрепился к евро на 48 копеек и потерял по отношению к юаню 1,3 копейки

31.01.2023, 7:16, Новости дня
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Рубль на открытии торгов Московской биржи во вторник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевел к доллару на 9,5 копеек, укрепился к евро на 48 копеек и потерял по отношению к юаню 1,3 копейки.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи во вторник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевела к доллару на 9,5 копеек, до 70,5 рублей, укрепилась к евро на 48 копеек, до 76,08 рубля и потеряла по отношению к юаню 1,3 копейки, подешевев до 10,418 рубля, передает ТАСС.

Накануне курс доллара на Мосбирже превысил 70 рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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