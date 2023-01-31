 

“Любимый! Обожаю!”: 71-летний Садальский стал мужем четырежды разведенной Гулькиной

31.01.2023, 6:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне Нового года стало известно про роман 58-летней Наталии Гулькиной с молодым красавцем, который, как писали, имел все шансы стать ее пятым мужем.
Очередной избранник Наталии продолжил созданную ею же традицию. “Все мужья были младше меня, – признавалась певица. – А новый парень младше меня всего на 15 лет. Ну а что в этом такого? Я что, плохо выгляжу?!”

Но как же удивятся поклонники, узнав, что супругом артистки оказался 71-летний Станислав Садальский! Об этом певица сообщила в запрещенной в России социальной сети.

Правда, мужем Садальский стал не по паспорту, а в клипе на песню “Я просто женщина”, который 30 января презентует Наталия. “Бесконечная благодарность легендарному актеру Станиславу Садальскому за такой подарок – сыграть моего любимого мужа, – счастлива Гулькина. – Стас, обожаю тебя, ты был очень органичен и невероятно мил!”

Что же касается экранный детей певицы, то их сыграли Илья Ширяев и Ярослав Рыжов.

Напомним, в реальной жизни у певицы есть двое наследников – сын Алексей от первого брака и дочь Яна от третьего. “Они хорошо приняли моего нового избранника, – говорила Гулькина про молодого жениха. – И меня к нему они не ревнуют – все взрослые люди”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06.22 / Мнение: Донбасс никому не нужен

02.03.22 / «Явное неуважение к обществу и государству РФ»

20.04.22 / Слишком смело или небрежно: пять непростительных ошибок макияжа для собеседования на работу

23.05.21 / Душанбе охвачен ночными беспорядками из-за проигрыша Манижи на Евровидении

10.07.22 / Welt – на Украине у Путина нет никаких проблем, способных сбить его с курса

12.10.22 / Как сочетать длинную челку с прямыми волосами: несколько актуальных идей с фото

03.11.22 / И взошла «Заря»

07.12.21 / «Раньше граница была дырявая, ее с весны толпами переходили»

20.08.22 / Забастовка железнодорожников парализовала транспортную систему Британии

21.11.22 / Нутрициолог Ната Гончар объяснила разницу между тёмным и горьким шоколадом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика