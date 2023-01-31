Обозреватель «Хуаньцю шибао» Юань Сяоцунь: США придется дорого заплатить за войну с Китаем

Соединенным Штатам придется дорого заплатить за войну с Китаем, как в военном плане, так и в области науки и техники, выразил уверенность обозреватель издания «Хуаньцю шибао» Юань Сяоцунь.

Автор статьи выразил уверенность, что громкие заявления американских военных о будущей войне с Китаем не стоит воспринимать как бредни сумасшедших, они отражают истинные намерения Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как подчеркнул обозреватель издания, американская армия действительно ведет подготовку к возможному конфликту с Китаем, передает РИА «Новости».

При этом, как предупредил автор материала, чем больше Белый дом будет призывать к войне с Пекином, тем больше последний преисполнится решимости защищать Родину и укреплять национальную оборону, чем больше Америка будет осаждать Поднебесную в области высоких технологий, тем выше будет ее стремление к независимым инновациям и научно-исследовательским разработкам. Автор статьи выразил уверенность, что попытки США подавить Китай принесут Вашингтону гораздо меньше, чем та цена, которую придется заплатить, причем как в военном плане, так и в области науки и техники.

В прошлую субботу генерал ВВС США Майк Минихан призвал подчиненных готовиться к возможной войне с Китаем из-за Тайваня.

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