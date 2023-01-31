 

Мнение: Тишайший Сунак

31.01.2023, 5:25, Разное
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Удивлюсь мимоходом, как хорошо оказался прикрыт нынешний премьер Британии Сунак. Когда был патлатый Джонсон – постоянно бурлили какие-то скандалы, все время шла непонятная движуха; когда в кресле оказалась незадачливая мымра Лиз Трасс – так там вообще гремело не переставая, один скандал за другим, причем многие – чисто медийные (типа патиссона, чье фото все время казали по ТВ, кто быстрее завянет – он или карьера Лиз). И вот выбрали совсем уж непонятного индуса… и тишина.

Четыре месяца он там “рулит” – вообще полное затишье, если говорить о работе правительства Британии. Как-то и про инфляцию, и про госдолг, и про ссоры министров, и про критику экономического курса – всё затихло. Удивительно!

И это ведь при том, что в мире – экономический кризис не думает прекращаться. Прям не понимаю, кто ж этот Сунак такой: местный крестный отец? Главный тамошний профессор Мориарти? Нацкадр, схвативший за горло Англию – интересное зрелище!

Источник: Размышления вольного социолога


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